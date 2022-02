Arrimadas justifica su 'sí' a la reforma laboral dando donde más le duele a Casado y Abascal

Ciudadanos dirá sí a la reforma laboral este jueves y con sus votos el texto saldrá adelante. La postura de la formación naranja ha generado discrepancias y el rechazo de los habituales socios de la legislatura de Pedro Sánchez. Esto, precisamente, es un motivo extra para darle sus nueve votos, como ha explicado Inés Arrimadas en Hora 25 (Cadena SER).

La líder de Cs ha justificado la necesidad de sus votos para evitar “el chantaje” de Bildu y ERC y una reforma “más radical” de Unidas Podemos. Para incidir en el por qué de su decisión, ha mandado un duro recado a su derecha.

En respuesta a los rotundos ‘noes’ de PP y Vox al texto, Arrimadas ha asegurado que “votar ‘no’ es mucho más cómodo”. Sin embargo, ella reniega de ese comportamiento porque, alega, “mi conciencia no me permite estar cuatro años cobrando un sueldo por estar en la oposición diciendo que no a todo y frotándome las manos cuando todo sale mal”, unos comportamientos que han supuesto innumerables críticas tanto a Pablo Casado como a Santiago Abascal.

“La oposición no es una sala de espera, es una responsabilidad y nosotros cuando lo hemos creído positivo, hemos apoyado al Gobierno y hemos negociado. Es lo que hicimos en el estado de alarma o con nuestra mano tendida para los Presupuestos”, ha rematado.