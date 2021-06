Arrimadas no asistirá a la manifestación del Orgullo este sábado porque celebrará su cumpleaños

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha comentado este martes en una entrevista en las mañanas de la 1 que no asistirá a la celebración del Orgullo este sábado en Madrid porque celebrará su cumpleaños ese día.

“Cumplo 40 años el 3 de julio, he ido todos los años, pero éste algo me tiene mi marido organizado y, como todo el mundo entenderá, no se cumplen todos los días 40 años”, ha explicado.

“La plana mayor de Ciudadanos estará. Yo no he fallado en muchísimos años”, ha añadido.