Arrimadas reconoce que la negociación con el PP en 2019 fue "un error"

Con dureza y reconociendo errores. La líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha analizado la relación de apoyos de la formación naranja con el Partido Popular a raíz de la crisis iniciada en la Junta de Castilla y León, con el cese de sus consejeros y la convocatoria electoral adelantada por el popular Alfonso Fernández Mañueco.

Arrimadas se ha pronunciado en una entrevista en El País, en la que ha reconocido que “la negociación que hizo mi partido en 2019 fue un grave error”. A su juicio, “porque se regaló al PP las cuatro presidencias de las comunidades autónomas en un momento en el que habían sacado su peor resultado”. La dirigente de Cs ha señalado que “fue un error porque ya vemos cómo las utilizan” y ha dejado entrever que podrían haber “negociado mejor”.

“A un partido del bipartidismo no le puedes dar tanto poder gratis porque ya sabemos cómo lo utilizan”, ha anotado. No obstante, ante la pregunta de si se podría volver a reeditar el pacto PP-Cs en Castilla y León de necesitar los populares del apoyo de los naranjas tras los futuros comicios, Arrimadas no ha aclarado si lo rechazarían o no. Destaca que van a salir a ganar y que “lo que vamos a defender es el acuerdo de Gobierno bueno”, a pesar de que Mañueco les acusase de deslealtad.

Eso sí, la líder de Cs ha dejado pistas sobre lo que podría pasar en una futura negociación con el PP. “Ha llegado el momento en España de que se hable del contenido de los acuerdos”, ha sentenciado.

Sobre Casado

Inés Arrimadas también ha sido abordada por el futuro de la relación de Cs y el PP en clave de elecciones generales, concretamente, por si el presidente de los populares, Pablo Casado, es de fiar. La líder de Cs ha defendido que su partido es una pieza clave y que sus representantes políticos cuentan con una trayectoria profesional más allá de la política. Acto seguido ha cargado contra el actual Ejecutivo.