Arrimadas responde a este tuit de Aguado pidiendo su dimisión

El expolítico de la formación naranja valoró los resultados en las elecciones de Andalucía, donde Ciudadanos no obtuvo ningún escaño, y sacó una conclusión muy clara respecto a la figura de Arrimadas.

“Los resultados de Ciudadanos en Andalucía exigen la dimisión inmediata de toda la Ejecutiva, la convocatoria de un Congreso extraordinario urgente y la conformación de una gestora hasta su celebración. No hay otro camino, salvo la extinción”, escribió.

“Tengo un bebé de tres meses en mi casa, del que solo me he cogido un permiso de maternidad de seis semanas, y un niño de dos años al que veo mucho menos de lo que necesito. El PP me ha ofrecido todo, lo contó Casado y lo ha contado Moreno”, ha añadido.