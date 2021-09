Arrimadas se revuelve cuando le preguntan por esta frase sobre Rivera: "No he dicho eso nunca"

Inés Arrimadas ha concedido una entrevista a Federico Jiménez Losantos y a Rosana Laviada en esRadio en la que ha hablado de actualidad, de los políticos que se meten a tertulianos y hasta de Albert Rivera.

Ya en plena charla, Laviada ha afirmado para introducir una pregunta: “En la última entrevista que le hiciste a Inés Arrimadas te aseguró que Rivera no iba a estar en la convención del PP el próximo mes de octubre”.

“Yo no aseguré eso”, ha saltado rápidamente Arrimadas.

“Ella creía que no”, ha añadido al teléfono Losantos. “Yo no aseguré nada”, ha comentado también desde el teléfono la política de la formación naranja.

“Sigue pensando que Rivera no va a estar en esa convención y, por otro lado, ¿Qué opina de los políticos metidos a contertulios? ¿Se ve en ese papel en el futuro?”, ha proseguido la presentadora de esRadio.

“Tengo una profesión fuera de la política y cuando una persona sale de la política entiendo que, quizás, tiene ganas de no tener tanta presión mediática. Respeto todas las decisiones, ser tertuliano no me parece una deshonra y cada uno haga lo que quiera. Yo tengo otros proyectos”, ha añadido Arrimadas.

La líder de Ciudadanos ha añadido al momento una aclaración sobre esa supuesta frase que le han atribuido sobre Rivera: “Y yo nunca he dicho que Albert vaya a estar o no vaya a estar. No he hecho esa afirmación nunca. Yo lo que digo es lo que él ha dicho públicamente, que no está en ese tipo de cosas políticas, es lo que él ha dicho”.

Ahí ha intervenido Federico para decir que Rivera “está inencontrable”: “Lo hemos pillado en Suiza pero no contesta”.

“Bueno, pues él ha dicho que dejó la política y que tenía una profesión fuera de la política, que es lo que nos pasa a los de Ciudadanos, que tenemos profesiones fuera de la política y eso es lo que ha dicho públicamente. Yo no tengo nada más que añadir a lo que él mismo dice de su propia vida”, ha dicho para zanjar el tema Arrimadas.

Losantos ha querido saber cuándo fue la última vez que habló con Rivera. La líder de la formación naranja ha comentado que antes del verano pero sólo para tratar asuntos cotidianos relacionados con la familia “no para consultar nada político”.

Puedes escucharlo a partir del minuto 33.