Artur Mas: "No justifico la violencia, pero la sentencia hiere sentimientos"

Mas ha sido directo en relación a la violencia vivida en Cataluña estos días: “Condeno la violencia rotundamente. Toda. No solo la de algunas personas, sino también el uso desmesurado de la fuerza policial. Va a existir una investigación sobre la policía; puede haber habido algún exceso individual de algún Mosso, ya ha pasado alguna vez, pero ello no debe criminalizar a un cuerpo”. Por ello, continuó, “el conseller de Interior tiene que continuar en su puesto, entiendo la posición del president cuando dice que hay que investigar la actuación policial y entiendo la defensa del consejero de Interior, porque globalmente es un cuerpo que lo hace bien”.

En una entrevista de Andrea Ropero, Mas ha recordado “ser condenado por poner las urnas el 10-N, con multas fuertes que todavía están ahí. Somos víctimas de una represión del Estado que no lleva a ninguna parte; no acaba con el sentimiento independentista. Pero nunca me he querido sentir víctima, no tiene sentido ser condenado por hacer que la gente vote en el siglo XXI”. El exlíder se ha reconocido “responsable de cumplir mandatos del Parlament, sí” y “responsable de canalizar un movimiento pacífico, también”.

“No justifico la violencia, pero la sentencia del Supremo no es justa y hiere y rasga emociones, sentimientos... Hay que entender la sinrazón del Estado de no querer dialogar. Negar ese diálogo hiere y rasga y no conviene a nadie”, ha matizado antes de volver a indicar que “no justifico la violencia”.

“Torra no debe convocar elecciones. Los que las piden que digan qué pasaría al día siguiente que no pueda pasar ahora. Si es para un cambio de mayorías o por intereses partidistas, que lo digan”, ha respondido sobre un adelanto electoral en Cataluña.

Esa potencial cita podría llegar finalizada su inhabilitación “que acaba el 23 de febrero”. Artur Mas no ha querido descartar del todo una posible vuelta política: “Hoy no me planteo presentarme a la Generalitat. Hoy, no”.