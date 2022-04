Artur Mas habla así de claro ante el espionaje al independentismo a través de Pegasus

Así se ha pronunciado después de que una investigación de The New Yorker y The Citizen Lab revelara que más de 60 dirigentes independentistas fueron espiados con ese sistema, un programa que solo pueden comprar gobiernos. Entre las personas afectadas están el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y sus predecesores, Quim Torra, Carles Puigdemont y el propio Artur Mas.

El sistema, según ha apuntado el periodista Xabier Fortes, “solo puede ser utilizado por gobiernos en casos de terrorismo o crimen organizado, que no está ni siquiera en la sentencia de la Audiencia Nacional en curso en los asuntos del procés”. “Yo no estoy sorprendido, desgraciadamente, porque ya estamos acostumbrados a este tipo de fechorías, pero sí escandalizado e indignado, porque finalmente se están conculcando derechos fundamentales básicos protegidos además por la propia Constitución”, ha respondido de forma tajante el expresidente de la Generalitat.

Mas ha señalado que está a la espera, “sin mucha esperanza, de que el sistema judicial español en toda su extensión y sus distintas vertientes, inicie una investigación sobre el asunto”. “Hay ciudadanos del Estado español, que hoy por hoy lo son, que han sido atacados a través de este sistema, y no sabemos si esto ha sido con cobertura legal o no”, ha continuado.

“Si esto fuera tan legal, pues lo reconocerían inmediatamente y explicarían que efectivamente ha sido un procedimiento puramente legal. Pero si no se dice nada y estamos en esta especie de omertá a la italiana pues he de decir que la sospecha es evidente, que esto se hizo y que probablemente se hizo de forma ilegal”, ha sentenciado.