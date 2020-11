Arturo Valls cambia el tono para hacer este duro comentario político: "Mira... no puedo más"

El cómico y presentador de Ahora Caigo, Arturo Valls, mandó este miércoles desde el concurso de Antena 3 un mensaje a la clase política.

El humorista, tras pretender hacer unos de sus habituales chistes, explicó lo que le ocurría. “Mira... no puedo más, os explico qué pasa. Este programa es grabado, ya lo sabéis, no lo descubrís ahora. Llevamos 10 años grabándolo, veranos incluidos. No pasa nada, se graba y es normal”, comenzó.

Valls prosiguió contando que no sabe qué chascarrillo o broma hacer porque cuando se emita puede quedar desfasado: “Vete a saber cómo vamos a estar. No sé si podremos salir a la calle, si podremos quedar con seis personas, con 10 o solo con el perro. ¿Quedará papel del váter en los supermercados?”.

Pero no se quedó ahí y continuó. Tras unos segundos, el cómico cargó contra los políticos por su actitud: ”¿Nuestros políticos habrán desertado ya? ¿Seguirán haciendo el imbécil en el Parlamento?”.

“Así que solo se me ocurre deciros una cosa, cuidaros mucho y ponerle comino a las lentejas que le dan un saborcito muy bueno”, concluyó el presentador de Ahora Caigo.