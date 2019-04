Laura Escanes habla de "lo que se puede perder" por ser madre a los 23

Robert Marquardt via Getty Images

Desde que hiciera público su embarazo, Laura Escanes no ha parado de hablar de su futura maternidad. La influencer lo comparte todo con sus seguidores de Instagram, desde su no-barriga a cómo le dio a Risto Mejide la noticia de que iban a ser papás. Esta vez, se ha atrevido a contestar a las preguntas de sus seguidores y ha confesado cómo afronta esta nueva etapa. A pesar de que solo está de 15 semanas, Laura y Risto ya han desvelado el sexo y el nombre del bebé: es una niña y se llamará Roma. “En la eco de la semana 12 nos dijo que parecía una niña al 90% y, a la semana siguiente, recibimos los resultados de una analítica (es un test no invasivo en sangre y, en ese test, te pueden decir el sexo del bebé si quieres saberlo)”, ha explicado en su perfil de Instagram. Laura comparte frecuentemente imágenes que muestran cómo está creciendo el bebé y en las que demuestra la necesidad constante que tiene de tocarse la barriga. “Aún no se ve nada pero me miro la barriga cada día a ver si empieza a crecer. Lo que sí que noto es que cuando como se me hincha mucho más que antes”, escribió hace unos días.

Sus seguidores le han preguntado por el miedo al momento del parto y ella se han sincerado: “Sí, pero tampoco no me quiero obsesionar y crear expectativas ni ideas equivocadas. Estoy leyendo mucho, me quiero preparar bien e ir a clases de preparación. Cuanta más información tengo, más tranquila me quedo”. También le han preguntado por la reacción de su familia al conocer la noticia. “Pues imagínate. Feliz”, ha dicho sobre su madre. La influencer ha compartido también un vídeo que recoge la reacción de una de sus amigas al enterarse.