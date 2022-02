Así dejan los letrados del Congreso el caso de la votación de la reforma laboral

Varapalo para el PP en la polémica por la votación de la reforma laboral, que salió adelante por el error del diputado popular Alberto Casero, que votó a favor cuando debía votar en contra.

Los letrados del Congreso de los Diputados han publicado este viernes su informe sobre la votación, en el que dan la razón a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y se la quitan al PP, que habla de “pucherazo” y acusa de prevaricación a la máxima responsable del Parlamento.

El partido de Pablo Casado ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional y afirma que el informe de los letrados “no cambia nada”.

Pero, ¿es eso así? Esto es lo que dice el documento y así queda este asunto tras su publicación.

Hay cuatro claves para entender el informe que se ha dado a conocer este viernes: qué normativa entienden los letrados que se aplicó durante la votación; si el voto telemático de Casero fue válido; si consideran que se puede anular un voto telemático; y si Batet debió reunir a la Mesa del Congreso.

¿Qué normativa se aplicó?

Los autores del informe explican que la votación telemática ha estado regulado desde 2012 por el artículo 82.2 del Reglamento del Congreso, pero que “esta normativa se ha visto modificada por los acuerdos de la Mesa que, desde el inicio de la pandemia, se han ido adoptando para, en atención a las especiales circunstancias concurrentes, garantizar al máximo posible el normal desempeño de la función parlamentaria”.

Acuerdos que, recuerdan los letrados, no derogan el artículo 82.2, pero sí actúan “como norma especial, se limitan a adaptarlo y exceptuarlo en algunos de sus elementos” y que se tomaron “por unanimidad de la Mesa de la Cámara y con conocimiento de l Junta de Portavoces, sin que haya habido oposición por parte de ningún grupo parlamentario”.

¿Fue válido el voto de Casero?

Los letrados no pueden ser más claros:

¿Se puede anular un voto telemático?

Este punto requiere una mayor explicación. Por un lado, los responsables del informe aclaran que el voto, si es válido, tiene “carácter irrevocable”.

Es decir, que si, como en el caso de Casero, se ha comprobado que votó de acuerdo al procedimiento establecido por el Congreso, “no cabe sino entender expresada su voluntad de manera definitiva y, en lo que respecta a cada concreta votación, irrevocable”.

Advierten los letrados que “lo contrario” implicaría que “su validez queda condicionada a una fase posterior”, como pretende el PP con sus alegaciones, algo que “abriría un escenario de inseguridad jurídica de consecuencias impredecibles”.

Consideran los autores del informe que no se puede “pretender que el diputado pueda disponer del procedimiento de votación o del sentido del voto emitido” aunque esto pudiera parecer “lo más respetuoso con su derecho al voto porque, afirman, “introduciría un elemento de incertidumbre en el procedimiento parlamentario que, lejos de garantizar la efectividad del derecho fundamental de participación política, resultaría contrario al mismo, al principio de igualdad y al de seguridad jurídica”.

Por si no quedaba claro, los letrados insisten:

“Una vez emitido válidamente el voto, sea presencial o telemáticamente, no cabe ni su retirada ni su modificación, con la consecuencia fundamental de que las votaciones no se repiten. (...) Los errores materiales en las votaciones, en atención a un elemental principio de seguridad jurídica, no justifican la repetición de una votación”.