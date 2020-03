Así era Carme Chaparro hace 46 años

La periodista y presentadora de televisión de 47 años Carme Chaparro ha compartido una imagen muy diferente a las que acostumbra a colgar en sus perfiles de redes sociales.

La comunicadora ha querido recordar y homenajear a su abuela, que ha explicado que falleció cuando ella tenía solo 15 años.

Para ello, ha publicado una foto en blanco y negro de ambas en la que se ve a la propia Chaparro siendo todavía un bebé y sentada sobre las piernas de su abuela.

“Ni os imagináis la de veces que he pensado cómo me gustaría que estuviera aquí para ver todas las cosas buenas que me han pasado en la vida”, ha comentado la comunicadora.

Además, se ha anticipado a los comentarios y ha aclarado que en la foto ella tenía seis meses.