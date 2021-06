El nuevo hotel de Disneyland Paris: 100% Marvel

Sylvain Beche Fachada del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel

Este jueves 17 de junio, más de siete meses después de que cerrase sus puertas por la pandemia, Disneyland París ha abierto sus puertas. Una reapertura que se celebrará a lo grande. La ocasión así lo merece y, además de inaugurar nuevas atracciones en el famoso parque temático, el gran complejo Disney abrirá las puertas el día 21 de junio de uno de los proyectos más ambiciosos y mimados de los últimos años: el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. El hotel, inspirado en una galería neoyorquina, ha sido concebido como un tributo al sello Marvel y va a reunir la mayor colección de arte de la franquicia de superhérores. Más de 350 piezas —50 de ellas nunca vistas—, firmadas por artistas de todo el mundo. Pinturas, grabados, esculturas... estarán a la vista de todos los visitantes del hotel y sus huéspedes, formando parte de la decoración de los espacios comunes de este especial alojamiento y en algunas de sus 561 habitaciones —incluyendo las suites—. El lobby, firmado por un artista español El diseño y la decoración del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel ha corrido a cargo de Tom Muller, diseñador de escenarios y creativo de Disney. Él ha sido el encargado de añadir elementos arquitectónicos y ubicar las piezas artísticas para reforzar los códigos de la ciudad neoyorquina y el universo Marvel.

Entre los 110 artistas que han colaborado en la ambientación del hotel y la recreación del mundo Marvel está el madrileño Carlos Gómez, que es uno de los dibujantes de merchandising de Disney. Él ahora firma los dibujos de las columnas de entrada y los paneles que adornan el lobby del alojamiento. En cada una de las columnas, Gómez ha dibujado a cada uno de Los Vengadores, y en los paneles ha reproducido una tira de cómic en blanco y negro que representa la batalla final de Los Vengadores en Nueva York.

Sylvain Beche Lobby del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel