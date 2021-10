Así explica el prestigioso 'The Economist' quién es Ayuso: solo dos palabras para definirla

Amada al extremo por muchos y odiada a los mismos niveles por otros tantos, lo que parece claro a estas alturas de la película es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no deja indiferente a nadie. La prensa extranjera es consciente de ello y el vertiginoso aumento de su popularidad está llamando (y mucho) la atención más allá de España.

El último ejemplo de ello lo acaba de dar el prestigioso semanario británico The Economist, que ha dedicado un amplio reportaje a analizar la figura de la dirigente del PP, a la que califica como la “nueva esperanza de la derecha española”.

En el artículo se explica que Ayuso tuvo que hacer frente a una fortísima primera ola del coronavirus en la región, cuya gestión le costó fuertes críticas. Pero, subraya el semanario, después luchó por mantener abiertos los negocios, lo que le ha llevado a ganarse el aprecio de buena parte de la población, especialmente de los dueños de los bares.

“Hoy su rostro adorna carteles en las tiendas (“Todos somos Ayuso”), e incluso calcetines que la representan como una santa católica”, afirma The Economist, que recuerda que en las últimas elecciones logró una amplia victoria a pesar de que Pablo Iglesias “se arriesgó y dejó el Gobierno” para pelear en esos comicios: “Su resultado, en el quinto puesto, le llevó a dejar la política”.

En el artículo se hace referencia al mantra de la libertad que Ayuso repite una y otra vez y recoge unas palabras que le ha dicho al propio semanario: “Madrid es libertad o no es Madrid”. El periodista subraya que la presidenta de la Comunidad vuelve a ese tema se le pregunte lo que se le pregunte.

The Economist apunta que el fuerte incremento de la popularidad de la dirigente del PP ha provocado ciertas inseguridades en su partido, que no acaba de saber bien cómo manejar a “su estrella en ascenso”.

“Cuando dijo que se postularía para la presidencia del PP en Madrid, la dirección se sobresaltó y dijo que el partido regional debería estar dirigido por alguien que no esté también al frente de un gobierno. Ayuso bromeó: ’Soy mujer y puedo hacer dos cosas a la vez”, explica el semanario, que recuerda que “en todas las demás regiones que gobierna el PP los puestos los ocupa la misma persona”.

La revista asegura que los ataques de Pablo Casado a Pedro Sánchez son siempre muy predecibles y contrapone a eso la personalidad de Ayuso, a la que define con dos palabras: espontánea y genuina. Eso, explica, la permite acaparar titulares, pero la publicación subraya que “también se equivoca”.

“Cuando se le preguntó si apoyaba la propuesta de Sánchez de prohibir la prostitución, su crítica al gobierno incluyó la frase: ’Solo quieren destruir puestos de trabajo”, dice el artículo.

Por todo ello, The Economist explica que son constantes los rumores que apuntan al salto de Ayuso a la política nacional, algo que durante mucho tiempo ella no frenó.

“A diferencia de algunos de los barones del partido, ella proviene de la clase media y ha ascendido mucho”, se asegura antes de admitir que hasta sus críticos reconocen su inteligencia.

The Economist recuerda que Ayuso tiene solo 43 años, no tiene hijos, está soletera “e incluso lleva un tatuaje en el antebrazo”, por lo que no es la típica líder “del tradicional partido conservador español”: “Se declara con orgullo liberal, no conservadora, y dice que el PP tiene espacio para ambos”