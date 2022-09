Así es la cesta de productos básicos francesa en la que se ha fijado Yolanda Díaz

THOMAS SAMSON via Getty Images

THOMAS SAMSON via Getty Images

“Quiero un acuerdo con las distribuidoras para topar los precios de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos”, dijo el lunes Yolanda Díaz en una entrevista a Eldiario.es . Un día después, ya en el Consejo de Ministros, afinó: “Nunca he hablado de topes unilaterales, he hablado de acuerdo”. Ni es una medida unilateral, dijo, ni se hará sin consenso, pero la idea de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Por Unidas Podemos ya encontró eco en la la ministra portavoz, la socialista Isabel Rodríguez . Es “una medida bien recibida”, la respaldó.

Estaba previamente pactada con las principales cadenas de alimentación del país y con sectores clave como los agricultores y era sencilla y atractiva: consistía en que cada supermercado ofertase de forma rotatoria (cada semana) una serie de productos esenciales para las casas galas. No podía ponerse cualquier cosa, sino que obligatoriamente debía contar al menos con diez productos, entre los que tenía que haber frutas, legumbres, una pieza de carne y otra de pescado, quesos, lácteos y una bebida. No era un coladero para que las firmas se deshicieran de lo que menos les convenía, no eran las sobras, eso también estaba estipulado.