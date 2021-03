Así es la experiencia de 8 personas que llevan un año sin sexo por la pandemia

Bret, 39 años, Estados Unidos

“La última vez que me acosté con alguien fue el 8 de marzo de 2020. Me esperaba una semana dura y, para liberar estrés, quedé con un tío de Grindr. Desde entonces, decidí no acostarme con nadie por seguridad.

En septiembre participé en los ensayos de la vacuna de Moderna. En enero descubrí que me habían puesto la vacuna y no el placebo, pero aun así decidí seguir sin sexo porque no está claro aún si puedo transmitir el virus y me sentiría fatal si contagiase a otra persona. Ahora que están vacunando a todo el mundo, espero que mi situación cambie.

Mi actitud hacia el sexo ha cambiado un poco. He descubierto formas muy productivas de aprovechar mi tiempo. Nunca me ha gustado demasiado masturbarme, así que todo el tiempo que antes pasaba en Grindr o viajando lo dediqué a otros proyectos personales. Desde entonces, leo tres libros a la semana y he adelgazado 25 kilos durante la pandemia. Cuando todo vuelva a la normalidad, no le daré tanta importancia al sexo.

He aprendido mucho sobre la gente de mi entorno. Me costará mucho confiar de verdad en esas personas que priorizan su placer por encima de la seguridad de los demás. Cuando veo que hay gente que sigue acostándose con una persona distinta cada semana, intento no juzgar, pero no me controlo.

En una escala del 1 al 10, mis ganas de sexo están en 200 ahora mismo”.