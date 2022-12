Así es Os de Civís, el pueblo español al que no se puede acceder desde España

imv via Getty Images

imv via Getty Images

Pero a eso, hay que sumarle otro tipo de pueblos que cuentan con anécdotas más que llamativas, como es el caso de Os de Civís . Una entidad municipal descentralizada, es decir, que no tiene ayuntamiento propio, de Valles del Valira, comarca del Alto Urgel, en Cataluña.

Un pueblo que cuenta con unas características peculiares, como sus casas medievales y está rodeado de un enclave de película. Pero no es conocido por ello, sino por otra curiosa situación que los vecinos viven a diario.

El misterio de Os de Civís

A esto se le llama periclave . Un término no reconocido por la RAE, pero que sirve para hacer referencia a una parte de un territorio nacional que, a pesar de no suponer una discontinuidad geográfica con el resto, es inaccesible por tierra sin atravesar un territorio extranjero.

No es el único caso de periclave en el mundo, pero sí en España. En otros países, como EEUU, les sucede lo mismo con el territorio norteamericano de Northwest Angle, separado del país por el Lake of the Woods canadiense.