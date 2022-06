Así está ahora uno de los restaurantes más polémicos que ha habido en 'Pesadilla en la cocina'

“De momento no hemos cerrado como nos vaticinó Chicote y compañía. Seguimos luchando y gracias a dios todo muy bien”, empieza contando la dueña mientras recuerda que su capítulo se grabó en 2015 y se emitió en 2017.

Sobre cómo es el programa en sí, Sole afirma que es “un guion y una provocación”: “Por tener audiencia lo que no se puede hacer es cargarse a una persona”.

Comenta que necesitó ayuda psicológica porque “iba por la calle y parecía que había fantasmas por todos lados”: “La gente no repara y hablar por hablar. No hablan con causa porque ellos no conocen el tema ni mucho menos”.