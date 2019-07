Así está el futuro de Bale en el Real Madrid tras lo que ha dicho Zidane sobre él

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue categórico al anunciar que el jugador gales Gareth Bale no jugó en el partido amistoso de la Internacional Champions Cup que perdieron por 3-1 ante el Bayern de Munich porque no seguirá más con el equipo.



“No es nada personal. No sé si en 24 o en 48 horas la situación va a cambiar y es bueno para todos. El club está negociando con quién tiene que ir a jugar”, declaró Zidane. “Si Bale se va mañana, mejor para todos”.



Zidane había dejado fuera de la convocatoria a Bale, quien llegó al NRG Stadium con cara de enfadado y sin hacer ningún tipo de comentario.



Si los hizo Zidane al explicar el motivo por el que Gale no estuvo con el equipo.