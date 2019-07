INTERNACIONAL

Así fue asfixiado a manos de la policía este hombre que hoy vuelve a ser noticia

Eric Garner murió en Nueva York hace cinco años a manos del policía Daniel Pantaleo, quien le asfixió prolongadamente a pesar de que dijera hasta once veces que no podía respirar. Hoy, el Departamento de Justicia estadounidense ha determinado no presentar cargos contra el policía, algo que ha indignado y reactivado el movimiento #BlackLivesMatter contra la brutalidad policial que sufre la comunidad negra.