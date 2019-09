Así fue cómo en dos meses España pasó a ser Italia e Italia pasó a ser España

De fronteras para dentro, en Italia, las sensaciones también son buenas. “La situación es muy diferente ahora. La gente está más tranquila y el debate político ahora es menos duro que hace un mes cuando Salvini cargó contra los inmigrantes, los gitanos, etcétera”, explica Gianni Del Vecchio, codirector de El HuffPost Italia. Las encuestas lo reflejan: “La última que se ha publicado muestra cómo La Liga ha perdido entre el 3 y el 4% de los apoyos tras la crisis del Gobierno. El objetivo principal de esta nueva alianza entre PD y el M5 es el de minimizar la aprobación popular de Salvini”, añade.

No sólo los italianos y la UE están contentos: tras la formación del nuevo Ejecutivo italiano los mercados financieros se calmaron. Nada más sellarse la alianza gubernamental la prima de riesgo italiana bajó hasta los 148 puntos básicos y la bolsa de Milán fue la que mejor cerró en Europa con el 1,58%. En las últimas tres semanas los bancos italianos que cotizan en bolsa han ganado de media un 12% más, el doble que sus colegas europeos, gracias a la relajación de la prima de riesgo, que ha bajado a 150 puntos básicos desde los 218 de mediados de agosto.

En la otra cara de la moneda, España. La prima de riesgo todavía no preocupa ya que prácticamente no ha notado la ausencia de Gobierno: frente a los más de 600 puntos que llegó a alcanzar durante los años más duros de la crisis, ha caído hasta los 60 puntos básicos que marcó el pasado 3 de julio, su mínimo en una década. Actualmente, la prima de riesgo se sitúa en torno a los 80 puntos básicos, pero, eso sí, los analistas advierten de que puede empeorar la situación si no hay estabilidad política y económica en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta la desaceleración de la economía europea. Así que los mercados están a la expectativa, como lo están en Europa ante la repetición electoral o no.

Y los españoles están… exhautos. Según el último sondeo publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este jueves, la desconfianza es lo que siente el 34,2% de los españoles cuando se les pregunta por la política. Le sigue el aburrimiento (15,8%) y la indiferencia (13,3%) como emociones negativas, y sólo una positiva, el interés (12,4%) se cuela entre los cinco primeros, antes de la irritación (9,2%). Por si todo esto fuera poco, un dato más: esta encuesta, la última disponible sobre este asunto, se realizó en julio, antes de la investidura fallida.

En el plano comunitario, España se ha hecho con un tanto importante al haberse convertido Josep Borrell en el máximo representante de la diplomacia comunitaria y vicepresidente del ejecutivo europeo. Pero esa designación se cerró en el momento de euforia ‘sanchista’. No saber qué pasará con el Gobierno español, cuando hace unos meses Sánchez simbolizaba el resurgir de la socialdemocracia europea y de la izquierda comunitaria, deja entre interrogantes su futuro liderazgo de la mano de Alemania y Francia, ese que tan claro parecía cuando le captaron junto a Merkel, Macron y Tusk.

Ya lo dijo Julio Iglesias… “Unos que nacen otros morirán, unos que ríen otros llorarán… La vida sigue igual”. La vida sigue, pero a estas alturas nadie tiene claro con quién.