Así funciona el bamlanivimab, el primer medicamento específico contra la covid-19

anyaivanova via Getty Images

La agencia reguladora de medicamentos norteamericana, FDA (Food and Drug Administration), acaba de emitir una autorización de uso de emergencia (EUA, Emergency Use Authorization) para el tratamiento de la covid-19 de intensidad leve a moderada en pacientes adultos y pediátricos que no han sido hospitalizados. La terapia, todavía en investigación, está basada en anticuerpos monoclonales y tiene el nombre de bamlanivimab.