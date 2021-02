Así funciona la democracia

Que nadie se deje engañar por el ruido: no ha habido ningún juicio. Ni yo soy juez ni los miembros de la comisión son un jurado popular. No se trataba de eso, se trataba de aplicar unas normas: ha sido un procedimiento parlamentario.

Ante algo tan serio como que la justicia de un país europeo pida que se levante la inmunidad que tenemos los europarlamentarios, la Eurocámara tiene unas reglas muy específicas. Esa petición será rechazada si se considera que se que quiere juzgar a la persona en cuestión por sus opiniones o por el ejercicio de su labor como representante europeo. 15 miembros de la comisión entendieron que no había motivos para rechazar la solicitud de levantamiento de la inmunidad, tres se abstuvieron y ocho votaron en contra.

¿Lo más complicado? Bueno, es evidente que las presiones recibidas, las intoxicaciones informativas, las mentiras sobre cómo estábamos funcionando, sobre la transparencia e independencia del procedimiento. Han sido más que presiones: ha habido ataques personales. Ha sido duro, para mí y para mi familia.

¿Lo más gratificante? Sentirme arropado por los miembros de la comisión, independientemente de su ideología, y las hay de todos los colores. Así como recoger los mensajes que han celebrado la correcta aplicación de las reglas, y que eso lo hayan hecho eurodiputados no solo distantes ideológicamente, sino que han votado en contra. La verdad es que estoy satisfecho, y también orgulloso, de que hayamos podido llevar a cabo un procedimiento complejo y exigente. Mi obsesión ha sido tratar de no cometer errores y, sobre todo, ser escrupuloso con el proceso.

Llevo siete años en Bruselas. He repetido muchas veces que este Parlamento es la sede de la soberanía europea. Pues bien, es ahora cuando lo he visto en la práctica, cuando he entendido que no era una afirmación vacía. He defendido la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho. Es ahora cuando he comprobado que una declaración así va mucho más allá de la retórica. Me ha parecido siempre apropiado respaldar a las instituciones europeas y ahora veo que me quedaba corto: es absolutamente necesario hacerlo.