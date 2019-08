Así ha evolucionado la "crisis del mojito" en Italia

Italia vive esta tarde un ajuste de cuentas. De los feos, a cara de perro. Los partidos que hasta ahora eran socios y el primer ministro que hasta hoy sustentaba su sillón en esa alianza se enfrentarán a una crisis política sin precedentes, en un país bien acostumbrado a no cumplir ni una legislatura completa. Ya no se quieren. Ya no se soportan.

Luego, los demás partidos, que hace 12 meses fueron incapaces de entenderse y formar una coalición alternativa en la que no entrasen los ultras de Salvini, están moviéndose y diciendo que es mejor tragarse el sapo, taparse la nariz y pactar con quien no te gusta que tener a Salvini en el Ejecutivo. De ahí que hayan salido sumas que hasta ahora eran impensables.

Primero, Conte se negó a dimitir ni a dar por disuelto el Gobierno, que sigue trabajando y no en funciones. Es verdad que todo está a medio gas, por las vacaciones, porque no se llevan ya los socios y porque cada materia sirve para hacer pelea política (el mejor ejemplo es la crisis del Open Arms ) pero, hasta hoy, la vida sigue.

La prensa italiana sostiene que es factible esta suma, aunque sea igualmente extraña y con poca sintonía, porque se ha llegado a la conclusión general de que hay que dejar fuera a Salvini, que no puede seguir comandando carteras tan esenciales como Interior. Incluso, podría optarse por una cabeza visible de tecnócratas, apoyados por estas fuerzas, que logren un consenso mínimo y puedan aprobar los presupuestos este otoño, en los que la Unión Europea tiene su ojo vigilante encima. El ultra, por su parte, ha dicho que si eso ocurre, se tirará a las calles y plazas para conquistar “los corazones de los italianos uno a uno”.

Existe la posibilidad, muy muy remota, de que se reedite la alianza actual, que se llamen al orden entre los socios y se firme un nuevo acuerdo. Los 5 Estrellas han dicho públicamente que no, que Salvini ya no es “un socio fiable” porque está “desesperado” por ser primer ministro, y no por gestionar el país. Salvini, que ni por asomo apoyaba esta vía, que sólo quería elecciones, ha llamado a sus socios estos días diciendo que, bueno, quizá no es tan mala idea. Le ha visto las orejas al lobo.

La otra opción es que todo se rompa y se convoquen elecciones. En ese caso, el plazo para celebrarlas oscila entre los 35 y los 70 días, sin contar además la anomalía de que el Parlamento no trabaja en agosto. Los datos dicen que, hoy, Matteo Salvini ganaría arrasando.

Quedan horas de infarto en Italia. Quedan semanas intensas para evaluar las fuerzas del consenso, de la ultraderecha y del populismo en un país que no encuentra la paz.