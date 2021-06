Así ha sido el especial de 'Sálvame' en homenaje a Mila Ximénez

Este miércoles no iba a haber Sálvame. Un especial previo al decisivo partido de la selección española contra Eslovaquia en la Eurocopa había desplazado el programa de la parrilla. Pero la casualidad ha querido que Telecinco haya tenido que cambiar de nuevo la programación.

Entre el plantel de colaboradores que ha acudido a despedir a su compañera se echaba especialmente de menos a dos: Kiko Matamoros y Kiko Hernández con los que formó el llamado “Eje del mal”, como ellos mismos se bautizaron por su actitud mordaz y directa. El primero está ingresado en un hospital tras haberse sometido a su última operación estética. El segundo, uno de los colaboradores más unidos a Mila, no había hecho ninguna declaración pública pero finalmente sí decidió acudir al plató.

“Me ha hecho pasarlo muy bien, pero también muy mal”

Irreverente, divertida, incombustible, imprevisible, especial... Con Mila no había guion posible... Nos ha regalado tardes únicas e irrepetibles #AdiósMila

Ahora bien, de la misma manera han querido destacar su cara b. “Me ha hecho pasarlo muy bien, pero también muy mal”, admitía Belén Esteban que ha confesado que algunas veces la hubiese matado. Gema Lopez también ha reconocido que le costó empatizar con ella: “Yo no entendía algunas cosas de ella y ella de mí”.

Destrozada ha confesado sentirse Lolita, que también ha querido intervenir en directo. “Yo conocía a Mila Ximénez cuando era Mila Santana porque iba a bañarse a la piscina de mi madre de Marbella”, ha contado. “Tenía tan mala leche como yo. En eso nos parecíamos mucho. En algún momento le fallé pero hoy le he pedido perdón”, ha reconocido la cantante.

El desconsuelo de Kiko Hernández

Abrazado a Jorge Javier Vázquez, Hernández finalmente ha encontrado las fuerzas para acompañar a todos en el plató. “Se me ha ido a un amiga como pocas he tenido. Voy a tirar para adelante pero me va a costar muchísimo”, ha asegurado.