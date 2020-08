Así ha sido la jubilación de los otros reyes abdicados de Europa

Su adiós fue tan tranquilo y la sucesión, tan ordenada, que no hay debate republicano alguno en Luxemburgo. Menos aún desde que se reescribieron las competencias reales, después de que Enrique se negara a sancionar la ley de la eutanasia por “razones de conciencia” y el Gobierno redujese los poderes del jefe del estado.

Raymond Reuter via Getty Images

Raymond Reuter via Getty Images Josefina y Juan posan con Enrique y María Teresa tras el traspaso de poderes en Luxemburgo.

Beatriz de Holanda, la más querida

33 años estuvo reinando Beatriz de los Países Bajos, de 1980 a 2013, cuando se marchó del trono con 75 años, lúcida y fuerte, y dio el testigo a Guillermo Alejandro, su hijo. Ella también recibió el trono de su abdicada madre, Juliana, y al final se convirtió en la monarca más longeva del país.

“La responsabilidad sobre nuestro país debe recaer en manos de las nuevas generaciones”, dijo por televisión al marcharse y convertirse de nuevo en princesa de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau y princesa de Lippe-Biesterfeld. Su retirada fue muy meditada, precedida de varios amagos: en 2002, cuando murió su esposo, Claus (pero ese año se casaba su hijo y no era el momento); en 2004, cuando murieron sus padres (pero no quiso que se tomase como un gesto de debilidad), y sobre todo en 2009, cuando sobrevivió a un atentado que mató a siete inocentes (un hombre empotró su coche contra el desfile real) y en 2012, cuando un alud de nieve sepultó a su segundo hijo, Friso. Ya no pudo más. Al año siguiente, se fue. “Tengo edad, es el momento”, dijo.

Su agenda tiene pocos huecos libres, aún ahora. Rodeada de un considerable respeto y cariño, pese a la tendencia cada día menos favorable de la monarquía como institución en Países Bajos, se dedica a participar en conferencias, conciertos y viajes relacionados con la educación, los derechos humanos o el medio ambiente. Quien tuvo, retuvo y, como miembro del Grupo Bilderberg y del Club de Roma que fue, mantiene un contacto constante con mandatarios de todo el mundo, por el bien de su estado. No hay noticia de que haya usado esa influencia en beneficio propio.

Vive en el castillo de Brakensteyn, de su propiedad, donde ya residió antes de ser reina y de cuya compra se encargó personalmente. Desde allí hace viajes como embajadora de causas sociales, dentro y fuera del país, y participa en labores sin ánimo de lucro. Tiene fama de dar buenos consejos, por su experiencia y por su formación, porque Beatriz es una reina con carrera, Derecho, y numerosos cursos en Economía, Sociología e Historia. Aunque ahora la agenda la lleve en un bolso con la cara de los nietos, con los que ejerce de abuelaza.