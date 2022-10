Así me convertí en monje budista a los 48 años

Manuel decidió dejar todo por el budismo. Incluso, a su familia. “Mis hijos conocían mi forma de ser y me han apoyado siempre. A mi madre y mi padre les afectó mucho más mi decisión”, explica. Pero eso no le detuvo para llegar a encontrarse con los monjes tibetanos. “Sabía que me iban a enseñar muchas cosas, pero me ha sorprendido la profundidad de sus conocimientos. Siempre digo que yo fui buscando un gato pero me encontré un león”, asegura.