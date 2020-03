Así obsesiona el coronavirus a los consumidores de porno

No es un tema puntual, de un país concreto o de un día determinado, es una asunto general. Así se desprende del estudio Información sobre el coronavirus publicado por la web el pasado jueves 12 de marzo.

Los siguen los búlgaros y los irlandeses, con un 88% más de búsquedas que la media, y en esta lista de 25 países no hay ni rastro de España.

Así empezó todo

Las primeras búsquedas de coronavirus, corona virus o COVID en Pornhub se produjeron el 25 de enero y no pararon de crecer hasta el 5 de marzo. Ahí llegaron a su punto álgido, con más de 1,5 millones de referencias en el buscador. Esto representa el 23% de las que se han hecho desde el 20 de febrero. Casi nada.

El caso de España

Que no se busque coronavirus o COVID-19 en Pornhub España no quiere decir que en nuestro país no estén cambiando la forma en que se consume porno. Nada más lejos de la realidad. Esto también va en aumento.