Así pretende boicotear 'La Resistencia' la llamada de Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Para celebrarlo el presentador activó la nueva fuente del programa y una máquina de pompas, ante lo que Ricardo Castella interrumpió: “Disfrutad que si tenemos que pagar el doble no habrá ni fuente ni pompas ni nada”. Broncano siguió con la broma señalando que si producción no pagaba el dinero, que es un bote acumulado, lo haría él de su bolsillo. “Es una vez, sería por la broma no contra Pablo Motos ni nada de eso”, apostilló.

Aunque dejaron entrever que será difícil que ocurra, cabe recordar que Broncano ya consiguió trolear a Pablo Motos cuando él y Dani Martín se colaron en mitad de la entrevista con Rosalía en el programa.