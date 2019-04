Así reacciona Albert Rivera cuando José Ramón De la Morena le pregunta si consume cocaína

Luego ha subrayado que no denunció el caso por él, sino porque su madre le llamó un día pidiendo que lo hiciera por ella y por su hija. “Y reflexioné esa noche y al día siguiente llamé a los abogados”, ha recordado.

“Nunca me habrás visto criticar públicamente a alguien ni porque se drogue ni porque deje de hacerlo. Y hay gente que se droga, y me consta que se droga, y se pone estupendo porque dice que me drogo y no me he drogado nunca. Es la hipocresía de la gente que se droga, y yo sé que se droga, y lo sabe media España y se dedica a hacer bromitas con esto”, ha continuado.

La respuesta de Rivera es muy similar a la que dio hace sólo dos días a Susanna Griso en Espejo Público de Antena 3. “Personalmente, me afectaba poco pero un día me di cuenta que le afectaba a mi familia. Un día me llamó mi madre llorando, preguntándome si había visto lo que había dicho Monedero sobre mí”, explicó en ese momento.

“No me he drogado en mi vida, ni droga dura ni cocaína ni nada parecido, pero nunca”, añadió en la entrevista.

“Pero podría haberlo hecho, como lo hacen algunos de los que critican eso, algunos de los que dicen eso y hacen bromas. Me consta que algunos de ellos se drogan”, continuó para terminar diciendo que no va a criticar a nadie por hacerlo, “pero tampoco voy a aceptar que se mienta sobre mi vida”.