INTERNACIONAL

Así reciben a Donald Trump en Reino Unido

La llegada de los Trump a suelo británico no ha sido de fácil digestión. Antes de aterrizar con su Air Force One, Donald Trump calificaba al alcalde de Londres, Sadiq Khan como "un perdedor nato" por cuestionar las intenciones del presidente. Miles de ciudadanos británicos han salido a la calle para manifestar su total rechazo hacia el mandatario americano y hacerle saber que no es bienvenido.