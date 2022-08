Así se reparten las tareas del hogar las parejas más felices

Las parejas felices que saben repartirse las tareas domésticas saben que nada tiene que ser inamovible. Si la distribución actual de las tareas no funciona o las circunstancias cambian, están abiertos a negociar para hacer ajustes.

“El hecho de que una tarea se haya asignado a una persona no significa que el otro miembro de la pareja no pueda intervenir y ayudar cuando sea necesario”, señala Pirasteh. “Esta flexibilidad tiene en cuenta los cambios que puedan producirse en nuestros horarios habituales, como los plazos de entrega en el trabajo o las enfermedades. Si algo no funciona, las parejas felices vuelven a sentarse a la mesa para reorganizar sus tareas de forma solidaria”.