Así será el decreto que regulará la "nueva normalidad": sus puntos más importantes

La nueva normalidad vendrá acompañada de las mascarillas. El decreto que prepara el Gobierno para regular el proceso de desescalada tras el fin del estado de alarma, el 21 de junio, incluye multas por no usar las mascarillas y dará más peso a las comunidades, aunque el Estado seguirá tutelando el proceso.

Como adelanta la Cadena SER, los Ejecutivos autonómicos recuperarán sus competencias sanitarias –algo que ya comienzan a hacer en la fase 3– aunque el Gobierno central reserva la competencia de plantear medidas extraordinarias si la situación lo requiriese. Por ello, el contacto entre el Ministerio y las consejerías deberá seguir siendo estrecho y constante, para valorar la capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y materiales de cada territorio.

“Lo peor ya ha pasado”, señaló el pasado miércoles en el Congreso Pedro Sánchez, antes de que lograse los apoyos para la sexta y última prórroga. Pero también pidió “prudencia”, una palabra que preside todo el texto que estará sobre la mesa de Moncloa. El objetivo de Sanidad es que el fin del estado de alarma no signifique a su vez el fin de todas las medidas de cautela contra el virus. El nuevo plan pasa por mantener limitaciones de aforo en establecimientos y eventos públicos como vienen recogidas en el plan de desescalada.

El uso de mascarillas no será únicamente una recomendación: quien no siga la obligatoriedad de su uso podrá enfrentarse a multas de hasta 100 euros, de carácter leve, según el mismo medio. Como hasta ahora, habrá que llevarlas en espacios cerrados y en aquellas situaciones al aire libre cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad. Además, continúa la exigencia de llevarla en los medios de transporte, salvo en el coche particular si los que viajan conviven juntos.

Otro de los puntos que contiene el borrador de un texto que se aprobará el próximo martes es la capacidad gubernamental de seguir fijando el precio máximo de un producto ante situaciones de abuso. La Comisión Interministerial estará vigilante en medicamentos y otros bienes considerados fundamentales durante la pandemia.