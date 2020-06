Así será el rescate al sector del automóvil

Este plan no servirá para frenar el cierre de las fábricas de Nissan, en las que trabajan 3.500 trabajadores. Era una noticia esperada: la planta solo funcionaba al 20% de su capacidad y no recibía inversiones, ni nuevos modelos, desde hace tiempo. Pero sí pretende reactivar las ventas de coches y acelerar la transición de la industria hacia la fabricación de vehículos eléctricos.

Esta elevada edad se debe, por un lado, a que muchos ciudadanos no han podido afrontar la compra de un vehículo nuevo ante las dificultades económicas y, por otro, a que aquellos que sí han cambiado de coches, en muchos casos no han retirado el antiguo, sino que se lo han cedido a un familiar.

El objetivo es que las fábricas no se vean apartadas de los nuevos modelos, y que acaben cerrando como ha ocurrido con Nissan. El ejemplo más claro es el nuevo coche eléctrico diseñado por Seat, el-Born, que no se fabricará en Martorell, sino que se realizará en una planta de Volkswagen en Zwickau-Mosel (Sajonia, Alemania).