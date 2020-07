Sexo de una noche y nueva normalidad: claves en la era del coronavirus

Pese a que España ya está adaptándose a la nueva normalidad, sigue siendo importante guardar las distancias, y probablemente siga siendo así hasta que se desarrolle un tratamiento efectivo o una vacuna. Eso implica permanecer a dos metros de cualquier persona que no viva en tu casa y seguir llevando mascarilla cuando no sea posible mantener esta distancia. No obstante, muchos solteros no están dispuestos a olvidarse del sexo hasta que pase la pandemia.