Así será la compleja tarea de evaluar a los alumnos durante este curso

¿Y ahora qué?

Pero no sabemos nada más: tenemos una idea de cuál es la labor de esas zonas cerebrales, pero desconocemos cuáles son los significados que se están relacionando ahí, construyendo y, por tanto, creando (o no) aprendizaje.

Actividades potentes para aprender

Esto abre nuevos interrogantes, nuevos horizontes. Para empezar, cambia la responsabilidad: en última instancia (aunque no en toda) somos los docentes los que creamos las actividades para nuestro alumnado. Si estas no funcionan, es nuestro trabajo transformarlas. Ya no es culpa en exclusividad del alumnado que no estudia, que no se esfuerza.