Así sobrevive el Teletexto en los tiempos del 5G: quiénes lo hacen y quiénes lo ven

“Antiguamente Sofres nos daba audiencias, al igual que a las cadenas, pero desde la digitalización ya no tenemos esos datos. El departamento comercial sí maneja datos de tráfico fiables”, afirma Dionisio San Miguel Quevedo, coordinador de Teletexto en Atresmedia , que lleva 18 años trabajando entre píxeles y colores chillones.

El Gobierno de Zapatero eliminó la publicidad en el ente público , incluida la del Teletexto, en 2009, último año del que se tienen datos de audiencia. Por entonces, la media de espectadores superaba los 2,8 millones. “Sé que se sigue viendo mucho por las llamadas que recibimos a diario del estilo ’hay un error en tal sitio o no ha salido la bolsa de Londres…’”, explica Antonio Cobos, redactor en TVE y compañero de Nieto.

“El Teletexto sigue siendo fácil de usar. No necesitas tener Internet, solo un mando y de un vistazo puedes ver qué ha pasado en España y en el mundo. No nació para quitar a nadie. Es un medio complementario más”, dice a ElHuffPost Florencio Nieto, de 61 años, trabajador de RTVE en la plataforma desde 1988.

Han pasado más de 30 años desde su llegada a España y esta herramienta, cuyos usuarios principales son personas con discapacidad auditiva, sigue ahí. Como una obra de arte de colores chillones por la que no ha pasado el tiempo.

Año 1988. Metallica y Iron Miden dan un concierto en Pamplona ante miles de personas, el Real Madrid gana su cuarta liga consecutiva, a mí me faltan dos años para nacer, y el Teletexto llega a los televisores españoles que, por entonces, solo disponían de dos canales: TVE y La 2.

Martes y todavía no sabes qué está sucediendo... Menos mal que nos tienes a nosotros ¡Síguenos! https://t.co/HA5EYLXOX5 pic.twitter.com/omCOsgu7tF

Los tres trabajadores coinciden en que en los últimos años ha descendido el número de redactores y de personal que se encarga de llenar las 800 páginas que tiene el Teletexto. La información “pura y dura” se puede consultar de la página 100 y a la 139 y, como en cualquier medio, está dividido en secciones: Nacional, Internacional y Deportes.

“Estamos solamente siete y en los años 90 seríamos unos 40”, afirma Nieto. El veterano señala que han tenido que reducir algunas secciones, como los pasatiempos, porque no pueden abarcar tanto trabajo.

Del fútbol a los embalses

Los usuarios de Teletexto tienen sus propias preocupaciones y las páginas más vistas son la de la clasificación de fútbol de primera división y la lotería, pero hay sorpresas. “Hay páginas curiosas que la gente consulta mucho: como el estado de los embalses, los estados de la carretera que da la DGT, el tiempo…”, señala Cobos.

Que su aspecto esté identificado con algo antiguo no le quita ni un ápice de rigor ni de seriedad. Prueba de ello es que los usuarios siempre están al quite y no dudan en llamar a la centralita cuando ven alguna errata en alguna de las páginas.

“Actúan casi como departamento de supervisión de calidad. Si el nombre de un equipo de tercera división debería ser Real Jaén en lugar de Jaén... o hasta un fan de las efémerides que nos llama de vez en cuando para corregir algún dato que él entiende que no es exacto sobre fechas o personajes históricos. Y que siempre acierta, ya que lo contrastamos siempre y tiene conocimientos casi enciclopédicos”, apunta San Miguel.