No tenía claro si era buena idea acudir al Coca-Cola Flow Fest, el festival de reguetón más grande del mundo. Bailar no es mi fuerte y nunca he sentido especial devoción por este estilo musical que prácticamente desconozco, así que la perspectiva de verme rodeado durante horas por una multitud danzante y adicta al perreo me causaba cierto desasosiego... pero, finalmente, ganó la curiosidad por acercarme a esta música tan menospreciada por muchos y tan amada por tantos.