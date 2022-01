Así son las misiones militares que España ya desarrolla en el Este de Europa

Según ha publicado El País, el pasado 21 de diciembre, el Consejo de Ministros ya acordó la participación de una unidad mecanizada, aviones de combate y un buque en esta misión, de cara a 2022, “un proceso que se repite cada año”. Defensa ofreció desplegar en este año un destacamento de cazas en Lituania durante cuatro meses (sería la novena vez que lo hace, la última, en 2021) y aportar dos fragatas, un buque de aprovisionamiento, un cazaminas y un Buque de Acción Marítima (BAM) a las flotas de la OTAN. Se hace por periodos sucesivos, los países se van rotando en cada área y submisión.

De Rumanía a Bulgaria

Además, ofreció enviar otro destacamento de cazas a Bulgaria, como hizo en 2021 durante dos meses en Rumania. El Ejército del Aire ya desplegó en febrero de 2021 seis aviones Eurofighter en la base aérea de Mihail Kogalniceanu, cerca de Constanza (Rumania), desde donde realizaron patrullas de vigilancia en el mar Negro y este año, el Estado Mayor de la Defensa ha ofrecido repetir la misión en Bulgaria. Es un despliegue en paralelo al de Lituania.

En Rumanía fue la primera vez que España envió sus cazas al sureste del territorio de la OTAN para apoyar las medidas de disuasión y defensa de la Alianza. Un área monitorizada constantemente por el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). El trabajo se activa cuando los radares aliados captan una aeronave de interés de entre los 30.000 movimientos aéreos diarios dentro del espacio aéreo europeo. Si la aeronave correspondiente no utiliza su transpondedor o no está en contacto por radio con el control de tráfico aéreo civil o no ha presentado un plan de vuelo, la pista se comunica a uno de los dos Centros de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN. El Comandante del respectivo Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, el CAOC Torrejón en este caso, decide si lanza o no aviones interceptores en alerta de reacción rápida para interceptar e identificar visualmente la aeronave.