Así son las nuevas recomendaciones sobre el uso del remdesivir para tratar la COVID-19

Teka77 via Getty Images

Teka77 via Getty Images

El remdesivir es, realmente, un profármaco , es decir, una sustancia inocua que se transforma en fármaco dentro del organismo cuando es metabolizada. Pertenece a la familia de los análogos de los nucleótidos y actúa inhibiendo una enzima del virus indispensable para su multiplicación. Los estudios realizados hasta el momento con este antiviral han confirmado que posee actividad in vitro contra el SARS-CoV-2.

Autorización acelerada

Sin embargo, pese a la rapidez de autorización por parte de dichas agencias reguladoras, el fármaco aún no se encuentra disponible por los cauces habituales. Concretamente en España, el remdesivir únicamente se encuentra autorizado, pero no comercializado. Hasta que el antiviral no esté comercializado de forma efectiva, sólo se puede acceder al tratamiento a través de ensayos clínicos autorizados y mediante el acceso a medicamentos en situaciones especiales (uso compasivo), del mismo modo que desde el inicio de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.