Así son los nuevos 'Hombres de Paco'

¿Quién no recuerda la serie Los Hombres de Paco? Hace unos meses se supo que las aventuras de aquel surrealista grupo de policías volverían a la pantalla y desde entonces se ha rumoreado mucho con los nombres, las tramas y hasta el aspecto de los nuevos protagonistas.

Este martes a última hora el actor Hugo Silva, (Lucas en la serie de Antena 3) ha compartido una imagen que no ha tardado en circular por toda la red social Twitter. Aunque Hugo Silva no ha dicho nada más (su tuit solo lleva un emoticono apuntando hacia la foto y una cara guiñando un ojo) no hacía falta comentar nada para explicar quiénes son sus protagonistas.

En ella muestra el aspecto en 2020 del trío clave en el argumento, del que forma parte junto a Paco Tous (Paco) y Pepón Nieto (Mariano).

Los años han pasado y algunas imágenes ya no serán las mismas. Lucas, todo un conquistador en la primera etapa de Los Hombres de Paco, ahora reaparecerá con el pelo largo. Paco Tous también luce otro ‘look’, con el pelo mucho más rizado y Pepón aparece con barba. Los ‘fans’ no han pasado por alto algunos de esos detalles.