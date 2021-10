Así trabaja el español Toni García, nombrado como uno de los mejores profesores del mundo

Toni García sigue acumulando premios a nivel educativo. Tras ser nombrado en 2018 como el Mejor Profesor de Educación Primaria de España, ahora ha ganado el Global Teacher Award 2021, que le reconoce como uno de los mejores profesores del mundo por la prestigiosa fundación AKS Foundation.

Hace algo más de medio año, este docente, director del colegio Joaquín Carrión de San Javier (Murcia), recibió un mensaje desde la fundación en el que le informaban de que le habían presentado al certamen. Seis meses después de colgar esa llamada y subir todo su currículum, formación, proyectos de innovación o premios recibidos, recibió el mensaje de que había sido galardonado con este destacado premio.

“Estoy muy contento, muy feliz por este reconocimiento. No me lo esperaba para nada, alguien me nominó en su día y no me lo esperaba”, reconoce el profesor. García lamenta no haber podido viajar a la India, lugar donde se celebra la gala y se entregan los premios, pero el coronavirus lo ha impedido este año. “Es una pena. Van casi 3.000 profesores y es un evento muy bonito”.

El evento, finalmente, se celebró este domingo a través de videoconferencia y en los próximos días recibirá el premio y el diploma que lo acreditan como uno de los mejores profesores del mundo.

García explica que han tenido en cuenta sus 27 años de experiencia como maestro en las aulas, así como proyectos de innovación o su metodología para cumplir con los requisitos curriculares.