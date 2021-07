Todo lo que necesitas saber para elegir el asiento más seguro en un avión

“Apenas ha habido eventos supercontagiadores en aviones en comparación con los registrados en otros interiores”, asegura Scott Keyes, autor de Take More Vacations y fundador de Scott’s Cheap Flights. “Los filtros HEPA están renovando el aire continuamente, todo el mundo lleva mascarilla y van todos mirando en la misma dirección. Normalmente van en silencio, no hablan alto ni cantan, así que el coronavirus apenas se transmite”.