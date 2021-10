El detalle de 'La asistenta' que muchos han pasado por alto

No todo es El juego del calamar en Netflix. Entre las series más vistas de la plataforma en las últimas semanas se encuentra otra producción de corte bien distinto, La asistenta. Inspirada en una historia real —la autobiografía superventas Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, de Stephanie Land—, en ella Margaret Qualley interpreta a Alex, una madre soltera que recurre a limpiar casas para ganarse la vida y darle a su hija Maddy una vida mejor mientras huye de una relación abusiva.