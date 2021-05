AstraZeneca o Pfizer: por qué la elección vacunal a la carta genera aún más confusión

Para el experto, la decisión en cualquier caso se ha manejado de forma accidentada y errónea. “Se han dado tumbos. Podría haberse hecho de una manera mucho más directa y clara, pero se ha optado por una fórmula en la que simplemente se ha creado gran confusión a la ciudadania y esto puede tener, además, un impacto en la sensibilización de las personas hacia la vacuna”, expone. “Desde un punto de vista técnico, no había nada que determinase que no debe continuarse administrando AstraZeneca”, añade.

La semana pasada, el Comité de Bioética apuntaba en un primer momento que la administración de la vacuna contra la covid-19 no podía dejarse a la libre elección de los individuos ni del personal sanitario “so pena de socavar los principios y valores éticos de la Estrategia”. No obstante, a los pocos días rectificaba avalando la opción —solo para los menores de 60 años que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca (AZ)— de continuar con la misma u optar por un segundo suero de Pfizer. Ahora, el ministerio de Sanidad aboga por priorizar esta última alternativa.

Para ambos, el estudio tiene carencias que no detectan ni evalúan correctamente la eficacia ni la seguridad de la medida. “Para eso se necesitan miles o decenas de voluntarios. Máxime si se quiere diagnosticar la presencia de trombos, que son efectos muy raros —3 casos por millón—”, alega Bernardo. “Está mal diseñado. Lo suyo hubiese sido comparar, dos dosis de AZ; AZ+Pfizer; dos de Pfizer; o Pfizer+ AZ. No va a pasar nada, pero genera confusión”, admite. “No podemos decir que poner una segunda dosis de Pfizer no sea seguro, pero sí que el estudio tiene muchos handicaps”.

“En ningún momento se ha comparado haciéndolo con un grupo de control”, agrega López. “Es un estudio muy limitado que, en el mejor de los casos, se puede parecer a uno de fase dos: parcial y sin base suficiente para dejar de administrar AstraZeneca”, añade.

Un consentimiento diferencial

Sanidad, además, ha optado por pedir un consentimiento informado que deberán firmar solo aquellos menores de 60 años vacunados con AZ que decidan continuar con la misma dosis. Una medida que a los expertos les resulta todavía más incongruente.

“Esto plantea una serie de problemas tanto en términos de congruencia como de bioética, a pesar de que ha sido avalado por el propio Comité”, apunta el exdirectivo de la OMS.

“Si la vacuna es eficaz y segura como para poder aplicarla aun con un consentimiento informado, ¿por qué no se ha administrado de entrada como segunda dosis?”, se cuestiona. “De ahí que sea absurdo y contradictorio, ya que va a derivar en un problema logístico”, señala. “Habrá que disponer de ambas”.

“Por otro lado, no veo la justificación para que sólo se firme un consentimiento con una de las vacunas y tampoco para que sólo deban firmarlo los menores de 60 y no los mayores”, destaca. “Es todo una incongruencia y supone un trato diferencial sin justificación”, sostiene.

Intereses ajenos a la ciencia

Ambos expertos coinciden en que los motivos que pueden estar detrás de la decisión no responden a criterios objetivos. “Si el motivo real no nos lo están dando a conocer y es que no hay suficiente abasto de vacunas porque el productor no va a cumplir los acuerdos, debería plantearse directamente”, recalca López. “Hemos de ser transparentes y no generar confusión sobre la seguridad del suero”.