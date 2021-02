Una única dosis de la vacuna de AstraZeneca podría reducir la transmisión del virus hasta un 67%

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Una enfermera prepara una dosis de la vacuna de AstraZeneca en Casablanca, Marruecos, el 30 de enero de 2021 (AP Photo/Abdeljalil Bounhar).

Las esperanzas depositadas en las vacunas contra el coronavirus van en una doble dirección: que protejan contra la enfermedad y que sirvan para cortar las cadenas de contagios.

La vacuna de Oxford y AstraZeneca ha arrojado un esperanzador resultado en este último punto. Según un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, una única dosis podría reducir la transmisión del virus en dos tercios, hasta un 67%.

Según apunta The New York Times, aunque no ha sido revisada por pares, es la primera ocasión en la que se documenta que la vacunación puede frenar la transmisión del virus.

Además, esa investigación arrojó otro gran dato, puesto que una sola inyección otorgó de media una protección del 76% en la franja entre los días 22 y 90 tras ser inoculada. Es decir, con un pinchazo podría proteger durante tres meses.

Este miércoles, el ministro de Sanidad británico calificó los resultados como “absolutamente magníficos”.

Estos datos avalan la estrategia seguida por Reino Unido y otros países, que han priorizado el suministro de la mayor cantidad posible de primeras dosis, en lugar de asegurar que los vacunados reciban la segunda en el tiempo recomendado inicialmente.

Esta vacuna, sin embargo, no se utilizará en mayores de 65 años en gran parte de Europa. Son varios los países que ya la han desaconsejado en este grupo de edad y se espera que España se sume próximamente.