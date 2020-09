AstraZeneca, sobre la paralización de su vacuna: "En los grandes ensayos las enfermedades pueden aparecer de forma casual"

El voluntario reside en Reino Unido y aunque no hay confirmación oficial de qué afección presenta, una persona cercana a los ensayos ha asegurado a The New York Times que sufre un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal.

La empresa farmacéutica con sede en Londres descarta, por el momento, hacer declaraciones particulares sobre el asunto, pero sí ha remitido un comunicado a El HuffPost en el que señalan como “acción rutinaria” la suspensión de las pruebas.

Para AstraZeneca “en los grandes ensayos las enfermedades pueden aparecer de forma casual y deben someterse a un estudio minucioso realizado por un organismo independiente”, por lo que apuntan que se van a revisar sus propios datos por parte de un comité independiente.

Este es el comunicado íntegro de la compañía: