Asustados de sí mismos

Gianni Ferrari via Getty Images

Gianni Ferrari via Getty Images Manuel Summers, en 1966, Madrid.

Más de una vez, cuando niños, en cualquiera de aquellas tardes en que los de mi quinta vagueábamos sin echar ni tan siquiera media ojeada a las cabras que los mayores nos habían encomendado (para qué, si sabían volver a casa mejor que nosotros), tampoco al cuaderno de cuentas que el maestro descubriría a la mañana siguiente (¡otra vez!) sin nada más que el blanco bajo la raya de la división, nos dedicamos a fantasear sobre lo que nos esperaba al otro lado de la rasante que coronaríamos en unos cuantos años.

Nuestros sueños de vida adulta no eran, que se diga, delirios de grandeza. No sesteaban bajo la encina ni cachorros de astronauta ni exploradores árticos. Ni siquiera un torero de postín o un futbolista convocado para la Selección.

Tampoco supe de nadie que sintiera la llamada de la fe, quizás porque las experiencias habidas con los curas apocalípticos que habían pasado por mi aldea habían bastado para acabar con cualquier vocación religiosa.

Empapados de realidad y tierras de secano, a lo más que aspirábamos, si sufríamos una sobredosis de imaginación, era a conquistar Madrid. Ese era el sueño más alto que nos atrevíamos a vislumbrar.

Cierta tarde, mientras recogía, en dura pugna con las hormigas, las últimas lascas de queso de la peña sobre la que habíamos dispuesto la merienda, alcé los brazos, saqué pecho y, ahíto de soberbia, proclamé ante mis camaradas (humanos y caprinos) que, de mayor, iba a comerme el mundo.

Lo que no sospeché es que iba a cumplir aquella promesa de manera literal.

Nada cocinado me ha sido ajeno, y muy poco de lo crudo. Nunca me han detenido prejuicios acerca de la latitud y longitud en que se sitúa la mesa o del color del cocinero. Ni siquiera me ha echado atrás el color del plato.

Aunque, ya lo he dicho en alguna ocasión, lo más exótico y extraño que me he llevado a la boca ha sido una paella en su punto.

Comerse el mundo ha de ser el deseo de los jóvenes. El primer paso en cualquier tarea lo da el ansia de conquista. Ya llegará la edad para sopesar lo conseguido y lo frustrado. Cuando el espejo nos devuelva una imagen encanecida, será el momento de calmar el espíritu y dar por buena la nota a pie de página que dejamos por legado.

Bastante es si el esfuerzo ha merecido la pena.

Sin embargo, no faltan quienes dieron un buen mordisco a la vida en el primer momento y luego se desvanecieron. Más de un paseo he dedicado a tratar de ponerme en el lugar de quienes recularon cuando se habían situado tan adelantados al pelotón.