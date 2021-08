"Ataque de nostalgia": regresa 'Alta tensión' y lo que pasa en las redes era de esperar

Christian Gálvez ha vuelto. Y no lo hace solo, junto a él regresa a la parrilla televisiva el popular concurso Alta tensión. Telecinco ha estrenado este lunes el formato que ya emitió Antena 3 entre 1998 y 1999 con el mítico Constantino Romero como presentador y que después pasó a Cuatro entre 2006 y 2008 con Luis Larrodera.

Alta tensión es el nuevo proyecto de Gálvez después de dos años desde que la cadena se viese obligada a retirar de su parrilla Pasapalabra. Como confesó a Joaquín Prat hace unos días en El programa del verano, Gálvez tenía más ganas que nunca de tomar las riendas de un programa de entretenimiento, a pesar de que fuera en período de “vacaciones”. “Llevo dos años de vacaciones”, señaló entre risas.

“Solo hay un lugar donde la luz cuesta más que la factura de casa. Este. Esto no va de facturas, va de tensión. Alta tensión. Y, si me lo permiten, yo no sé ustedes, pero, personalmente, durante este tiempo, les he echado mucho de menos”, ha afirmado el presentador durante el arranque del formato.

En las redes muchos han agradecido la vuelta de Gálvez pero, sobre todo, se han acordado del primer presentador del concurso: Constantino Romero, fallecido en 2013. Este se ha colado, incluso, entre las tendencias de Twitter en España.