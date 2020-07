Atentos al último disparate de Ivanka Trump cuando parecía que no podía superarse

Imagínate que eres uno de los 5,4 millones de estadounidenses que ya no tienen seguro médico por haber perdido el empleo durante esta crisis económica y sanitaria sin precedentes.

Con suerte te han prorrogado las prestaciones por desempleo, pero sigues de los nervios porque este va a ser el último mes que las recibas y el Congreso no parece muy dispuesto a volver a prorrogarlas. O quizás te da miedo volver al trabajo pero no te queda otro remedio porque te ha llegado un aviso de desahucio. O tal vez eres una de las millones de familias que ya no pueden ni comprar comida para sus hijos.