El Atlético no puede con el Manchester City (0-0) y queda eliminado en cuartos

No hubo remontada en el Metropolitano y no habrá triplete español en semifinales de Champions League. El Atlético no ha podido pasar del empate a cero contra el Manchester City, que hizo bueno el 1-0 de la ida en suelo inglés.

Fin a la aventura europea de los de Simeone en esta temporada 2021-2022, que rozaron el gol que hubiera valido la prórroga en los últimos minutos, ya volcados al ataque.

La ofensiva atlética fue constante, especialmente en la segunda parte, un giro de guion obligado tras la táctica ultradefensiva de la ida. Sin embargo, ni el calor del Metropolitano, que esquivó esta noche la sanción de cierre parcial de la UEFA, decantó el marcador.

El City de Pep Guardiola, que no está acostumbrado a sufrir y defender, demostró que también sabe hacerlo y sobrevivió a las constantes intentonas de Luis Suárez, Correa o João Félix.

La tensión se hizo presente, junto con los nervios, en esos últimos minutos. La urgencia futbolística del Atleti coincidió con varios enfrentamientos, la expulsión de Felipe y gestos entre los rojiblancos (especialmente Savic) y el propio Guardiola, que vuelve a pisar las semifinales de Champions.